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04 июня 2023, 02:07 |
74
0

ФОТО. Надаль перенес операцию. Срок восстановления – 5 месяцев

3 июня Рафа праздновал 37-летие

04 июня 2023, 02:07 |
74
0
ФОТО. Надаль перенес операцию. Срок восстановления – 5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что успешно перенес операцию на на левой поясничной мышце:

«Привет всем. Как вы знаете, вчера вечером мне сделали операцию. Все прошло хорошо, артроскопию провели на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за травмы которой я с января не участвую в соревнованиях.

Кроме того, удалось разобраться со старой травмой вертлужной губы левого бедра, что, несомненно, поможет лучше восстановиться. Хочу поблагодарить за работу врачей Марка Филиппона, Хауме Виларо и Анхеля Руис-Которро.

Я сразу начну постепенную функциональную реабилитацию, и, как мне сказали, если все пойдет хорошо, процесс восстановления занимает пять месяцев.

Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы мне оказывали и оказываете каждый день. Также сегодня мой день рождения. Встретил его не в том месте, где я хотел или мечтал, но все равно СПАСИБО!».

Операцию проводили в Барселоне.

Рафа из-за этой травмы не участвовал в соревнованиях с января 2023 года. 3 июня Рафаэль Надаль отмечал 37-й день рождения.

ФОТО. Надаль перенес операцию. Срок восстановления – 5 месяцев

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Рафаэль Надаль травма операция фото
Источник Instagram
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