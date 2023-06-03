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  4. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
03 июня 2023, 17:55 | Обновлено 03 июня 2023, 18:27
1378
1

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии

03 июня 2023, 17:55 | Обновлено 03 июня 2023, 18:27
1378
1
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, проходит финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Фернандеш, 33 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Гюндоган, 51 мин.

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Источник Sport.ua
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