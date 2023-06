Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 3 июня, проходит финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.

THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w