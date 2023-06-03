Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии
В субботу, 3 июня, проходит финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.
Кубок Англии. Финал
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (матч продолжается)
Гол: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 1 мин.
THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
ГОЛ! 1:1 Фернандеш, 33 мин. (пен.)
Ice cold 🥶@B_Fernandes8 bags from the spot 🎯#EmiratesFACup pic.twitter.com/9OURRxZoGH— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
ГОЛ! 2:1 Гюндоган, 51 мин.
CAPTAIN FANTASTIC 🦸@IlkayGuendogan with another magical volley ✨#EmiratesFACup pic.twitter.com/HLCo4VpARt— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Жидков выступал за клуб «Венгжанка»
Украинка прокомментировала победу над Анной Блинковой в третьем раунде Ролан Гаррос