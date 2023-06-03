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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2023, 16:38 | Обновлено 03 июня 2023, 16:39
1182
3

Сергей РЕБРОВ: «Завтра я еду в Киев. 6 июня буду в столице Украины»

3 июня украинский специалист празднует 49-летие

03 июня 2023, 16:38 | Обновлено 03 июня 2023, 16:39
1182
3
Сергей РЕБРОВ: «Завтра я еду в Киев. 6 июня буду в столице Украины»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров рассказал, когда он сможет возглавить сборную Украины по футболу:

– Будет ли Сергей Ребров тренером главным тренером сборной Украины на ближайшие матчи национальной команды с Германией, Северной Македонией и Мальтой?

– Сейчас мы решаем этот вопрос, поскольку контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня. Потому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6 числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с Аль-Айном.

Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт. Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм, поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились, только о разрешении Аль-Айна и ничего не надо обсуждать.

Сегодня, 3 июня, Сергей Ребров празднует 49-летие.

«Во-первых, хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, наших защитников и защитниц и пожелаю им скорейшего возвращения к их семьям и изгнания этой сволочи с нашей земли. По поводу поздравлений с днем рождения, я считаю, что сейчас очень важно закончить победой эту войну. Очень важно, чтобы наши воины вернулись в свои семьи и праздновали вместе с ними. Как говорит Мирон Богданович: «Та то такэ». Праздник та то такэ, когда закончится война, тогда мы будем праздновать все наши дела», – сказал Ребров.

Ранее «Аль-Айн» объявил об уходе Реброва с поста главного тренера команды.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу день рождения Аль-Айн назначение тренера
Источник ТСН
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Комментарии 3
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Metalist1925
Вітаємо вдома! Головне щоб був повністю незалежний від іржавої, підсудної павєлкі. 
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+2
Алекс днепр
Это что Ребров будет спасать сборную Украины ? Да хоть не смешите 
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-3
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