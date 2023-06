Фанат ударил игрока, матч прерван. Бордо и Игнатенко не выйдут в Лигу 1

Досрочно и скандально завершился матч между командами Бордо и Родез в последнем 38-м туре французской Лиги 2.

У хозяев поля с первых минут на поле вышел украинский хавбек Даниил Игнатенко.

Для выхода в Лигу 1 Бордо нужно было выиграть встречу плюс надеяться на потерю очков клубом Мец в игре против Бастии.

На 22-й минуте Бордо пропустил гол (0:1). Гости начали праздновать взятие ворот, а в это время на поле выбежал фанат хозяев поля и толкнул футболиста Родеза.

Судья прекратил игру досрочно, и, скорее всего, Бордо получит техническое поражение. В другой встрече Мец выиграл у Бастии со счетом 3:2.

Победителем сезона Лиги 2 стал Гавр, который победил Дижон (1:0), набрал 75 очков и вместе с клубом Мец (72 балла) повышается в классе. Бордо остается в Лиге 2 на следующий сезон.

Лига 2. 38-й тур, 2 июня

Итоговая турнирная таблица

Болельщик ударил игрока, матч прерван. Бордо и Игнатенко не выйдут в Лигу 1

Le Havre pitch invasion just now happened 10 SECONDS before they were about to earn promotion.



The Bordeaux match was stopped an hour ago as a fan attacked an opposing goalscorer to foil their promotion bid



Ligue 2 is unhinged and I am here for it 🇫🇷 pic.twitter.com/wl1kvXaDT3