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Франция
01 июня 2023, 14:57 | Обновлено 01 июня 2023, 15:09
2993
1

Месси покидает ПСЖ

Кристоф Галтье подтвердил, что следующий матч станет последним для Лионеля в футболке парижан

01 июня 2023, 14:57 | Обновлено 01 июня 2023, 15:09
2993
1
Месси покидает ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье подтвердил, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с «Клермоном» станет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Галтье.

Напомним, что Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из «Барселоны». Контракт нападающего с парижанами истекает в июне.

В сезоне-2022/2023 Лионель в форме парижского ПСЖ во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. 35-летний аргентинец будет зарабатывать 500 миллионов евро в год.

Поединок ПСЖ – «Клермон» состоится в субботу, 3 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник RMC Sport
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Pixelman
Чудова новина, якби ще залишився в якійсь европкйскій команді пограти, а не в арабів
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