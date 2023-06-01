Месси покидает ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье подтвердил, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с «Клермоном» станет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Галтье.

Напомним, что Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из «Барселоны». Контракт нападающего с парижанами истекает в июне.

В сезоне-2022/2023 Лионель в форме парижского ПСЖ во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. 35-летний аргентинец будет зарабатывать 500 миллионов евро в год.

Поединок ПСЖ – «Клермон» состоится в субботу, 3 июня. Начало в 22:00 по Киеву.