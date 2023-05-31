Бразилия31 мая 2023, 07:36 |
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В Бразилии выдано разрешение на арест экс-игрока Шахтера
Проблемы с законом у Дугласа Косты
31 мая 2023, 07:36 |
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Бразильским судом выдал ордер на арест полузащитника американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты. Причина – неуплата им алиментов бывшей жене.
Сообщается, что 32-летний бывший игрок донецкого «Шахтара», а также «Ювентуса» и «Баварии» будет задержан, как только пересечет границу Бразилии. Адвокат Дугласа Косты намерен обжаловать это решение суда.
В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС четыре матча, результативными действиями в них не отметился.
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