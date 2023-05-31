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Бразилия
31 мая 2023, 07:36 |
411
0

В Бразилии выдано разрешение на арест экс-игрока Шахтера

Проблемы с законом у Дугласа Косты

31 мая 2023, 07:36 |
411
0
В Бразилии выдано разрешение на арест экс-игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бразильским судом выдал ордер на арест полузащитника американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты. Причина – неуплата им алиментов бывшей жене.

Сообщается, что 32-летний бывший игрок донецкого «Шахтара», а также «Ювентуса» и «Баварии» будет задержан, как только пересечет границу Бразилии. Адвокат Дугласа Косты намерен обжаловать это решение суда.

В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС четыре матча, результативными действиями в них не отметился.

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Дуглас Коста
Источник Sport.ua
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