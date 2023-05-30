Максим Ковалев вывел «Ингулец» из безголевой «комы»

В матче со «Львовом» (2:0) наконец-то завершилась безголевая серия «Ингульца», которую на 756-й минуте прервал капитан команды Максим Ковалев.

В истории украинских чемпионатов более продолжительные сериалы без забитых мячей имели только четыре клуба. До 29-го тура красно-желтые последний раз взламывали оборону соперников 40 дней назад – 19 апреля в домашнем поединке с «Рухом» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины