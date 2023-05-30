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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 05:40 |
46
0

Максим Ковалев вывел «Ингулец» из безголевой «комы»

«Рекордная» серия красно-желтых без забитых мячей прервалась на 756-й минуте

30 мая 2023, 05:40 |
46
0
Максим Ковалев вывел «Ингулец» из безголевой «комы»
ФК Ингулец. Максим Ковалев

В матче со «Львовом» (2:0) наконец-то завершилась безголевая серия «Ингульца», которую на 756-й минуте прервал капитан команды Максим Ковалев.

В истории украинских чемпионатов более продолжительные сериалы без забитых мячей имели только четыре клуба. До 29-го тура красно-желтые последний раз взламывали оборону соперников 40 дней назад – 19 апреля в домашнем поединке с «Рухом» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Автор гола

982’

Карпаты

16.03.2002

03.06.2002

Металлург З (г) – 1:4

Андрей ДРАГОЛЮК

797’

Верес

14.03.1995

24.05.1995

Карпаты (д) – 2:0

Игорь КАБАНЕЦ

780’

Ворскла

20.07.2004

24.10.2004

Черноморец (г) – 1:1

Сергей ХИСТЕВ

780’

Металлург З

16.09.2012

01.12.2012

Металлист (д) – 1:3

Евгений ПИСОЦКИЙ

756’

Ингулец

19.04.2023

29.05.2023

Львов (г) – 2:0

Максим КОВАЛЕВ

733’

Говерла

13.03.2016

14.05.2016

Волынь (д) – 1:4

Орест КУЗЫК

704’

Кривбасс

19.04.2009

26.07.2009

Металлург З (г) – 1:2

Юрий ШТУРКО

680’

Кривбасс

30.07.2000

28.10.2000

Металлург З (г) – 2:2

Иван ГЕЦКО

675’

Торпедо

26.07.1997

21.09.1997

Металлург М (г) – 1:3

Константин БУРХАН

630’

Нефтяник

17.06.1992

25.08.2007

Карпаты (г) - 1:1

Денис ОЛЕЙНИК
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Источник Sport.ua
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