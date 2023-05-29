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  4. Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 18:59 | Обновлено 29 мая 2023, 19:07
1255
4

Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций

«Шахтер» – чемпион, «Днепр-1» и «Заря» борются за ЛЧ, «Динамо» – в ЛК, а что ниже?

29 мая 2023, 18:59 | Обновлено 29 мая 2023, 19:07
1255
4
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
УПЛ

29 мая завершились все матчи 29-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Вчера, 28 мая, донецкий «Шахтер» официально стал чемпионом Украины 2022/23 после того, как обыграл «Днепр-1». Теперь команда из Днепра делит второе место с «Зарей» (по 64 очка). Вице-чемпион УПЛ попадет во второй квалификационный раунд ЛЧ.

«Динамо» Киев при любых раскладах займет четвертую позицию и впервые в истории сыграет в Лиге конференций (3-й квалификационный раунд). В предпоследнем туре «бело-синие» обыграли «Верес» со счетом 3:0.

На 5-й позиции располагается «Александрия». У подопечных Руслана Ротаня 43 пункта. 5-е место в УПЛ по итогам сезона позволит участвовать в Лиге конференций, а точнее начать борьбу за групповой этап турнира с Q2.

На 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, помимо «Александрии», претендуют еще 2 команды: «Ворскла» (42) и «Кривбасс» (41).

В подвале чемпионата определились обе команды, которые напрямую вылетят из УПЛ. Ранее стало известно о том, что «Львов» досрочно занял последнее место. Теперь, после 29-го тура, компанию львовской команде составит и харьковский «Металлист», который уступил «Минаю» со счетом 1:2. «Львов» и «Металлист» в следующем сезоне выступят в Первой лиге Украины.

13-я и 14-я команды УПЛ (на данный момент эти позиции занимают «Ингулец» и «Верес») будут играть против 4-й («Металлург» Запорожье) и 3-й (ЛНЗ Черкассы) команды Первой лиги соответственно за прописку в высшем дивизионе Украины в следующем сезоне.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (72 очка), Днепр-1 (64), Заря (64), Динамо (59), Александрия (43).

УПЛ. 29-й тур

28 мая

  • 🔹 15:00 Александрия – Заря – 0:2
  • 🔹 15:00 Шахтер – Днепр-1 – 3:0

29 мая

  • 🔹 15:00. Ворскла – Колос – 2:0
  • 🔹 15:00. Динамо – Верес – 3:0
  • 🔹 15:00. Львов – Ингулец – 0:2
  • 🔹 15:00. Металлист – Минай – 1:2
  • 🔹 15:00. Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2
  • 🔹 15:00. Черноморец – Рух – 1:3

Турнирная таблица УПЛ

Пары 30-го тура УПЛ. 4 июня

  • 🔹 15:00 Верес – Ингулец
  • 🔹 15:00 Рух – Александрия
  • 🔹 15:00 Металлист – Черноморец
  • 🔹 15:00 Днепр-1 – Кривбасс
  • 🔹 15:00 Минай – Заря
  • 🔹 15:00 Металлист 1925 – Динамо
  • 🔹 15:00 Ворскла – Шахтер
  • 🔹 15:00 Колос – Львов
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sunrise
Регламент со стыками - топ! Спасибо за него и такой интригующий сезон!
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Illiashenko Andriy
Металіст немає Олігарху немає команди, ось і все що треба знати про такі мильні бульбашки. 
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