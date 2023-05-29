Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
«Шахтер» – чемпион, «Днепр-1» и «Заря» борются за ЛЧ, «Динамо» – в ЛК, а что ниже?
29 мая завершились все матчи 29-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Вчера, 28 мая, донецкий «Шахтер» официально стал чемпионом Украины 2022/23 после того, как обыграл «Днепр-1». Теперь команда из Днепра делит второе место с «Зарей» (по 64 очка). Вице-чемпион УПЛ попадет во второй квалификационный раунд ЛЧ.
«Динамо» Киев при любых раскладах займет четвертую позицию и впервые в истории сыграет в Лиге конференций (3-й квалификационный раунд). В предпоследнем туре «бело-синие» обыграли «Верес» со счетом 3:0.
На 5-й позиции располагается «Александрия». У подопечных Руслана Ротаня 43 пункта. 5-е место в УПЛ по итогам сезона позволит участвовать в Лиге конференций, а точнее начать борьбу за групповой этап турнира с Q2.
На 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, помимо «Александрии», претендуют еще 2 команды: «Ворскла» (42) и «Кривбасс» (41).
В подвале чемпионата определились обе команды, которые напрямую вылетят из УПЛ. Ранее стало известно о том, что «Львов» досрочно занял последнее место. Теперь, после 29-го тура, компанию львовской команде составит и харьковский «Металлист», который уступил «Минаю» со счетом 1:2. «Львов» и «Металлист» в следующем сезоне выступят в Первой лиге Украины.
13-я и 14-я команды УПЛ (на данный момент эти позиции занимают «Ингулец» и «Верес») будут играть против 4-й («Металлург» Запорожье) и 3-й (ЛНЗ Черкассы) команды Первой лиги соответственно за прописку в высшем дивизионе Украины в следующем сезоне.
Топ-5 УПЛ: Шахтер (72 очка), Днепр-1 (64), Заря (64), Динамо (59), Александрия (43).
УПЛ. 29-й тур
28 мая
- 🔹 15:00 Александрия – Заря – 0:2
- 🔹 15:00 Шахтер – Днепр-1 – 3:0
29 мая
- 🔹 15:00. Ворскла – Колос – 2:0
- 🔹 15:00. Динамо – Верес – 3:0
- 🔹 15:00. Львов – Ингулец – 0:2
- 🔹 15:00. Металлист – Минай – 1:2
- 🔹 15:00. Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2
- 🔹 15:00. Черноморец – Рух – 1:3
Турнирная таблица УПЛ
Пары 30-го тура УПЛ. 4 июня
- 🔹 15:00 Верес – Ингулец
- 🔹 15:00 Рух – Александрия
- 🔹 15:00 Металлист – Черноморец
- 🔹 15:00 Днепр-1 – Кривбасс
- 🔹 15:00 Минай – Заря
- 🔹 15:00 Металлист 1925 – Динамо
- 🔹 15:00 Ворскла – Шахтер
- 🔹 15:00 Колос – Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Команда Вирта вряд ли минует переходные матчи