Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
«Металлист» уступил «Минаю» со счетом 1:2 в предпоследнем туре чемпионата Украины
В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Металлист» Харьков и «Минай». Игра завершилась поражением харьковчан со счетом 1:2.
После этого поражения «Металлист» официально вылетел из высшего дивизиона Украины.
У команды 22 очка после 29 туров. Харьковская команды проиграла последние 4 матча, а с апреля по конец мая выиграла всего 1 игру из 11. «Металлист» располагается на предпоследней, 15-й позиции. У «Вереса», который находится на 14-м месте, что даем ему право играть в плей-офф УПЛ за право сохранить прописку, – 28 очков. «Металлисту» осталось сыграть 1 матч, поэтому команду из Ровно представители Харькова уже не смогут догнать.
В последнее время ходили слухи, что «Металлист» может прекратить существование, если вылетит из элиты Украины.
Ранее стало известно, что «Львов», как и «Металлист», в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.
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