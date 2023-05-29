Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Металлист» Харьков и «Минай». Игра завершилась поражением харьковчан со счетом 1:2.

После этого поражения «Металлист» официально вылетел из высшего дивизиона Украины.

У команды 22 очка после 29 туров. Харьковская команды проиграла последние 4 матча, а с апреля по конец мая выиграла всего 1 игру из 11. «Металлист» располагается на предпоследней, 15-й позиции. У «Вереса», который находится на 14-м месте, что даем ему право играть в плей-офф УПЛ за право сохранить прописку, – 28 очков. «Металлисту» осталось сыграть 1 матч, поэтому команду из Ровно представители Харькова уже не смогут догнать.

В последнее время ходили слухи, что «Металлист» может прекратить существование, если вылетит из элиты Украины.

Ранее стало известно, что «Львов», как и «Металлист», в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.