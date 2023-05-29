Украина. Премьер лига29 мая 2023, 15:25 | Обновлено 29 мая 2023, 16:20
491
0
Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ
29 мая 2023, 15:25 | Обновлено 29 мая 2023, 16:20
491
0
В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».
УПЛ. 29-й тур, 29 мая
Динамо – Верес – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Рамирес, 49 мин.
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 мая 2023, 15:53 30
Марта считает, что они осознают свою ошибку, но будет уже поздно
Футбол | 29 мая 2023, 11:59 0
Англичанин вошел в историю немецкой Бундеслиги
Теннис | 28.05.2023, 14:40
Война | 29.05.2023, 08:12
Хоккей | 28.05.2023, 20:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2023, 17:54 6
28.05.2023, 18:32 8
27.05.2023, 21:55 13
27.05.2023, 21:38 47
27.05.2023, 16:48 3
27.05.2023, 22:40
28.05.2023, 23:05 9
28.05.2023, 13:20 47