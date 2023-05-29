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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 15:25 | Обновлено 29 мая 2023, 16:20
491
0

Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ

29 мая 2023, 15:25 | Обновлено 29 мая 2023, 16:20
491
0
Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

УПЛ. 29-й тур, 29 мая

Динамо – Верес – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Рамирес, 49 мин.

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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