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29 мая 2023, 06:00 |
1842
0

Шахтер – чемпион УПЛ, драка во Львове, итоги АПЛ, Канада – чемпион мира

Главные новости за 28 мая на Sport.ua

29 мая 2023, 06:00 |
1842
0
Шахтер – чемпион УПЛ, драка во Львове, итоги АПЛ, Канада – чемпион мира
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 мая.

1А. Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Днепровская команда не продемонстрировала должного желания победить

1Б. Из УПЛ в MMA. В конце матча Шахтер – Днепр-1 состоялась массовая драка
Ярославу Ракицкому разбили голову

1В. «Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию
Подопечные Патрика ван Леувена сохраняют шансы выйти на второе место в УПЛ

1Г. Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Заря еще может финишировать второй

2. Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Астон Вилла не пропустила вперед Тоттенхэм и сыграет в Лиге конференций

3А. Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Ирина Геращенко заняла второе место, Юлия Левченко оказалась на 6-й позиции

3Б. Бриллиантовая лига. Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке
Украинская спортсменка показала результат 14.65 в марокканском Рабате

4А. ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
Германия не сумела остановить Кленовых

4Б. ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
Латыши не покинули турнир без медали!

5. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Монако, Алонсо и Окон – на подиуме
Непростая гонка для пилотов

6. Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Марта без особых шансов уступила Арине Соболенко

7А. Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ
Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды

7Б. Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов
«Ювентус» с учетом минус 10 штрафных баллов располагается на 7-й позиции

8. Женская сборная Украины во второй раз победила Венгрию в Евролиге
И снова подопечные Ивана Петкова обыграли соперниц в четырех партиях

9. Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
28 мая состоялся заключительный тур Второй Бундеслиги

10А. 7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

10Б. Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок
Превью к Ролан Гаррос

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Источник Sport.ua
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