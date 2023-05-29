Шахтер – чемпион УПЛ, драка во Львове, итоги АПЛ, Канада – чемпион мира

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 мая.

1А. Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов

Днепровская команда не продемонстрировала должного желания победить

1Б. Из УПЛ в MMA. В конце матча Шахтер – Днепр-1 состоялась массовая драка

Ярославу Ракицкому разбили голову

1В. «Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию

Подопечные Патрика ван Леувена сохраняют шансы выйти на второе место в УПЛ

1Г. Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1

Заря еще может финишировать второй

2. Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели

Астон Вилла не пропустила вперед Тоттенхэм и сыграет в Лиге конференций

3А. Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко

Ирина Геращенко заняла второе место, Юлия Левченко оказалась на 6-й позиции

3Б. Бриллиантовая лига. Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке

Украинская спортсменка показала результат 14.65 в марокканском Рабате

4А. ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото

Германия не сумела остановить Кленовых

4Б. ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу

Латыши не покинули турнир без медали!

5. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Монако, Алонсо и Окон – на подиуме

Непростая гонка для пилотов

6. Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира

Марта без особых шансов уступила Арине Соболенко

7А. Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ

Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды

7Б. Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов

«Ювентус» с учетом минус 10 штрафных баллов располагается на 7-й позиции

8. Женская сборная Украины во второй раз победила Венгрию в Евролиге

И снова подопечные Ивана Петкова обыграли соперниц в четырех партиях

9. Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу

28 мая состоялся заключительный тур Второй Бундеслиги

10А. 7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

10Б. Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок

Превью к Ролан Гаррос