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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 02:18 |
138
0

Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций

Киевляне завершат сезона на 4-м месте УПЛ

29 мая 2023, 02:18 |
138
0
Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций
ФК Динамо Киев

Киевский футбольный клуб «Динамо» в сезоне 2023/24 сыграет в Лиги конференций.

Об этом официально стало известно после того, как луганская «Заря» обыграла «Александрию» (2:0) в 29-м туре УПЛ и стала недостижимой для столичной команды.

«Динамо» осталось провести 2 поединка в УПЛ: в 27-м туре киевляне встрется с «Вересом» (29 мая), а в 30-м – с «Металлистом 1925» (4 июня).

По итогам чемпионата Украины 2022/23 «бело-синие» при любых раскладах займут 4-е место в таблице. Сейчас у команды 56 очков, а у «Зари» – 64. У ближайшего преследователя киевлян «Александрии» на 13 пунктов меньше (43).

4-я позиция УПЛ позволяет киевлянам выступить в Лиге конференции в сезоне 2023/24, а точнее начать отбор к групповому раунду турнира с третьего раунда квалификации. Для выхода в групповой этап «Динамо» нужно пройти 2 раунда.

Отметим, что это будет первое участие «Динамо» в истории клуба в этом еврокубке.

Таблица УПЛ:

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Динамо Киев Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистические расклады
Источник Sport.ua
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