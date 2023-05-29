Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций
Киевляне завершат сезона на 4-м месте УПЛ
Киевский футбольный клуб «Динамо» в сезоне 2023/24 сыграет в Лиги конференций.
Об этом официально стало известно после того, как луганская «Заря» обыграла «Александрию» (2:0) в 29-м туре УПЛ и стала недостижимой для столичной команды.
«Динамо» осталось провести 2 поединка в УПЛ: в 27-м туре киевляне встрется с «Вересом» (29 мая), а в 30-м – с «Металлистом 1925» (4 июня).
По итогам чемпионата Украины 2022/23 «бело-синие» при любых раскладах займут 4-е место в таблице. Сейчас у команды 56 очков, а у «Зари» – 64. У ближайшего преследователя киевлян «Александрии» на 13 пунктов меньше (43).
4-я позиция УПЛ позволяет киевлянам выступить в Лиге конференции в сезоне 2023/24, а точнее начать отбор к групповому раунду турнира с третьего раунда квалификации. Для выхода в групповой этап «Динамо» нужно пройти 2 раунда.
Отметим, что это будет первое участие «Динамо» в истории клуба в этом еврокубке.
Таблица УПЛ:
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