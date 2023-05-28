Вторая лига. Финальный тур. Смотреть онлайн. LIVE трансляции

В воскресенье, 28 мая, будут сыграны 3 поединка 18-го тура первенства Украины сезона-2022/2023 во Второй лиге.

Их результаты определят обладателя второго места, который затем сыграет в плей-офф за повышение в классе. Ранее напрямую из Второй лиги в Первую поднялась «Нива» Бузова. На вторую итоговую позицию претендуют «Чайка» (34 очка), «Хуст» и винницкая «Нива» (по 32 пункта).

Винницкая команда гарантировано получит три очка за техническую победу над «Рубиконом», который снялся с первенства.

12:00. ВАСТ – Реал Фарма

14:00. Звягель – Чайка

14:00. Нива Бузова – Хуст