Вторая лига. Финальный тур. Смотреть онлайн. LIVE трансляции
Смотрите 28 мая матчи 18-го тура сезона-2022/2023
В воскресенье, 28 мая, будут сыграны 3 поединка 18-го тура первенства Украины сезона-2022/2023 во Второй лиге.
Их результаты определят обладателя второго места, который затем сыграет в плей-офф за повышение в классе. Ранее напрямую из Второй лиги в Первую поднялась «Нива» Бузова. На вторую итоговую позицию претендуют «Чайка» (34 очка), «Хуст» и винницкая «Нива» (по 32 пункта).
Винницкая команда гарантировано получит три очка за техническую победу над «Рубиконом», который снялся с первенства.
12:00. ВАСТ – Реал Фарма
14:00. Звягель – Чайка
14:00. Нива Бузова – Хуст
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