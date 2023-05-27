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Чемпионат мира
Новая Зеландия U20
26.05.2023 23:55 – FT 0 : 5
Аргентина U20
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Чемпионат мира
27 мая 2023, 03:23 | Обновлено 27 мая 2023, 03:53
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0

ВИДЕО. Аргентина разгромила Саудовскую Аравию и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20

Также в плей-офф чемпионата мира U-20 вышли США, Эквадор, Узбекистан

27 мая 2023, 03:23 | Обновлено 27 мая 2023, 03:53
91
0
ВИДЕО. Аргентина разгромила Саудовскую Аравию и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине проходит чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Завершились все матчи в группах A и B.

Аргентина разгромила Саудовскую Аравию (5:0) и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20.

Также в плей-офф чемпионата мира U-20 вышли США, Эквадор, Узбекистан.

В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 группы плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

3-й тур, 26 мая, Аргентина

  • 21:00. Эквадор U-20 – Фиджи U-20 – 9:0
  • 23:55. Словакия U-20 – США U-20 – 0:2
  • 23:55. Нова Зеландія U-20 – Аргентина U-20 – 0:5
  • 23:55. Узбекистан U-20 – Гватемала U-20 – 2:0

Турнирные таблицы

Видеообзор матча

Нова Зеландия U-20 – Аргентина U-20 – 0:5

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Alejo Veliz (Аргентина U20).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Brian Nicolas Aguirre (Аргентина U20).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Ромеро (Аргентина U20).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Gino Infantino (Аргентина U20).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ignacio Maestro Puch (Аргентина U20).
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Источник Sport.ua
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