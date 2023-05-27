ВИДЕО. Аргентина разгромила Саудовскую Аравию и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20

В Аргентине проходит чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Завершились все матчи в группах A и B.

Аргентина разгромила Саудовскую Аравию (5:0) и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20.

Также в плей-офф чемпионата мира U-20 вышли США, Эквадор, Узбекистан.

В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 группы плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

3-й тур, 26 мая, Аргентина

21:00. Эквадор U-20 – Фиджи U-20 – 9:0

– Фиджи U-20 – 9:0 23:55. Словакия U-20 – США U-20 – 0:2

– 0:2 23:55. Нова Зеландія U-20 – Аргентина U-20 – 0:5

– 0:5 23:55. Узбекистан U-20 – Гватемала U-20 – 2:0

Турнирные таблицы

Видеообзор матча

Нова Зеландия U-20 – Аргентина U-20 – 0:5