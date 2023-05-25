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Манчестер Юнайтед
25.05.2023 22:00 - : -
Челси
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Англия
25 мая 2023, 05:21 |
11
0

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию перенесенного матча 32-го тура АПЛ

25 мая 2023, 05:21 |
11
0
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 36-ти матчах 69 очков. В случае победы он обойдет «Ньюкасл», который опережает конкурента на один балл, сыграв на матч больше.

Сейчас «Челси» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже даже не поднимутся в верхнюю половину, ведь могут стать только 11-ми.

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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