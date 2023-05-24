Украина. Премьер лига24 мая 2023, 18:29 |
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Заря – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор центрального матча 28-го тура УПЛ
24 мая 2023, 18:29 |
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Сегодня, 24 мая «Заря» в центральном матче 28-го тура УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Составы команд:
«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.
«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 – Судаков, 5-я минута:
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