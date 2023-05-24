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  4. Заря – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 18:29 |
231
0

Заря – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор центрального матча 28-го тура УПЛ

24 мая 2023, 18:29 |
231
0
Заря – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 24 мая «Заря» в центральном матче 28-го тура УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Составы команд:

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Судаков, 5-я минута:

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Источник Sport.ua
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