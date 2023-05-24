Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Бондаренко хороший футболист, но в Шахтере его зажали»

Знаменитый украинский бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мнением об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.

«Раньше я получал неимоверное удовольствие от игры Бондаренко из «Шахтера». Но сейчас он мне перестал нравиться. Артем начал играть назад, поперек, постоянно пасуется со Степаненко в центре поля. Какое это развитие?

Бондаренко хороший футболист, но они его зажали, пытаясь привить игру «Барселоны» и «Манчестер Сити». «Шахтеру» нужно показывать свой футбол, а не копировать кого-то.

У «Шахтера» сейчас нет своей игры. Они должны не вылазить с чужой штрафной, а получается – что не вылазят со своей», — сказал Кварцяный.

В этом сезоне во всех турнирах за «Шахтер» Бондаренко провел 35 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.