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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Бондаренко хороший футболист, но в Шахтере его зажали»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 17:39 | Обновлено 24 мая 2023, 17:48
396
2

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Бондаренко хороший футболист, но в Шахтере его зажали»

Специалист считает, что хавбек перестал развиваться

24 мая 2023, 17:39 | Обновлено 24 мая 2023, 17:48
396
2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Бондаренко хороший футболист, но в Шахтере его зажали»
ФК Шахтер Донецк. Виталий Кварцяный

Знаменитый украинский бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мнением об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.

«Раньше я получал неимоверное удовольствие от игры Бондаренко из «Шахтера». Но сейчас он мне перестал нравиться. Артем начал играть назад, поперек, постоянно пасуется со Степаненко в центре поля. Какое это развитие?

Бондаренко хороший футболист, но они его зажали, пытаясь привить игру «Барселоны» и «Манчестер Сити». «Шахтеру» нужно показывать свой футбол, а не копировать кого-то.

У «Шахтера» сейчас нет своей игры. Они должны не вылазить с чужой штрафной, а получается – что не вылазят со своей», — сказал Кварцяный.

В этом сезоне во всех турнирах за «Шахтер» Бондаренко провел 35 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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Виталий Кварцяный Шахтер Донецк Артем Бондаренко
Источник FanDay
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Комментарии 2
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whitebell81
Забив 7, віддав 5. Сьогодні ще один забив. 22 роки хлопцю. Що не так?
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+1
Gargantua
мне он в молодежке тоже очень нравился, но сейчас это слабенький уровень.
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-1
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