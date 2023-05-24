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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 13:15 | Обновлено 24 мая 2023, 13:59
1087
0

Днепр-1 – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

24 мая 2023, 13:15 | Обновлено 24 мая 2023, 13:59
1087
0
Днепр-1 – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Днепр-1. Александр Кучер

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

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УПЛ. 28-й тур, 24 мая

Днепр-1 Ворскла – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Днепр-1 Ворскла Полтава Днепр-1 - Ворскла видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Доминго Бланко Александр Скляр пенальти Ибрахим Кане
Источник Sport.ua
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