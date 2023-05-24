Украина. Премьер лига24 мая 2023, 13:15 | Обновлено 24 мая 2023, 13:59
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Днепр-1 – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ
24 мая 2023, 13:15 | Обновлено 24 мая 2023, 13:59
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В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.
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УПЛ. 28-й тур, 24 мая
Днепр-1 – Ворскла – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
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