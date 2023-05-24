Днепр-1 – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

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УПЛ. 28-й тур, 24 мая

Днепр-1 – Ворскла – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

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