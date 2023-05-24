Колос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».

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УПЛ. 28-й тур, 24 апреля

Колос – Динамо – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ГОЛ! 0:1 Волынец, 9 (автогол)

Оце так курйоз! Пресинг від Кахіма Перріса призвів до помилки Євгена Волинця 😱#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/nA7ZPIPgee — Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 24, 2023

ГОЛ! 0:2 Андриевский, 68