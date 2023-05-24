Колос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ
В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».
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УПЛ. 28-й тур, 24 апреля
Колос – Динамо – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
ГОЛ! 0:1 Волынец, 9 (автогол)
Оце так курйоз! Пресинг від Кахіма Перріса призвів до помилки Євгена Волинця 😱#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/nA7ZPIPgee— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 24, 2023
ГОЛ! 0:2 Андриевский, 68
Олександр Андрієвський забиває гарним ударом з дальньої дистанції 🔥#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/6FCYu92kUd— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 24, 2023
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