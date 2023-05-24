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  4. Колос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 13:58 | Обновлено 24 мая 2023, 15:24
2654
0

Колос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

24 мая 2023, 13:58 | Обновлено 24 мая 2023, 15:24
2654
0
Колос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В среду, 24 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» проходит матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Колос» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 28-й тур, 24 апреля

Колос – Динамо – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ГОЛ! 0:1 Волынец, 9 (автогол)

ГОЛ! 0:2 Андриевский, 68

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Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Евгений Волынец автогол Александр Андриевский
Источник Sport.ua
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