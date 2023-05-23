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Чемпионат Украины
23 мая 2023, 17:22 | Обновлено 23 мая 2023, 17:23
714
0

Маркевич-младший близок к возобновлению карьеры

Специалист может возглавить клуб из УПЛ или Первой лиги

23 мая 2023, 17:22 | Обновлено 23 мая 2023, 17:23
714
0
Маркевич-младший близок к возобновлению карьеры
Instagram. Остап Маркевич

45-летний Остап Маркевич, который, как известно, является сыном экс-наставника «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирона Маркевича, ближайшим летом может вернуться к тренерской деятельности.

Сообщается, что интерес к Маркевичу-младшему имеется у некоторых клубов из УПЛ и Первой лиги.

Последним местом работы Остапа Маркевича был клуб «Радуня» из третьего дивизиона Польши. Его он покинул несколько дней тому назад. Ранее Маркевич-младший возглавлял «Агробизнес», «Мариуполь», «Черноморец» Одесса и юношескую команду испанского «Вильярреала».

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Источник Sportarena
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