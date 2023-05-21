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Чемпионат Италии
Наполи
21.05.2023 19:00 – 57 0 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 мая 2023, 19:00 |
298
0

Наполи – Интер. Чемпион Италии vs финалист ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 36-го тура Серии А

21 мая 2023, 19:00 |
298
0
Наполи – Интер. Чемпион Италии vs финалист ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 36-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на MEGOGO.

«Наполи» уже досрочно выиграл чемпионат Италии. «Интер», в свою очередь, вышел в финал Лиги чемпионов 2022/23.

Наполи – Интер. Чемпион Италии vs финалист ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

События матча

41’
Роберто Гальярдини (Интер Милан) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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