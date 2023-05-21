В воскресенье, 21 мая, состоится матч 36-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Интер».

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Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на MEGOGO.

«Наполи» уже досрочно выиграл чемпионат Италии. «Интер», в свою очередь, вышел в финал Лиги чемпионов 2022/23.

Наполи – Интер. Чемпион Италии vs финалист ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE