Лига Европы18 мая 2023, 23:15 | Обновлено 18 мая 2023, 23:24
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Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы
18 мая 2023, 23:15 | Обновлено 18 мая 2023, 23:24
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18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).
Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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