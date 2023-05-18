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Лига Европы
18 мая 2023, 23:15 | Обновлено 18 мая 2023, 23:24
82
0

Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы

18 мая 2023, 23:15 | Обновлено 18 мая 2023, 23:24
82
0
Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

Севилья – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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