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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 11:59 | Обновлено 18 мая 2023, 22:00
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Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2023, 11:59 | Обновлено 18 мая 2023, 22:00
11
0
Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 19 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая «Днепр-1» на два очка. В предыдущем туре «горняки» обыграли «Ингулец» со счетом 2:0. Ровенчане ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола. Неделю назад «Верес» одолел «Металлист 1925» – 1:0. В первом круге «Шахтер» обыграл ровенчан со счетом 2:0 (голы забили Мудрик и Крыськив). В предстоящем поединке своим партнерам не сможет помочь дисквалифицированный Артем Бондаренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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