В пятницу, 19 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая «Днепр-1» на два очка. В предыдущем туре «горняки» обыграли «Ингулец» со счетом 2:0. Ровенчане ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола. Неделю назад «Верес» одолел «Металлист 1925» – 1:0. В первом круге «Шахтер» обыграл ровенчан со счетом 2:0 (голы забили Мудрик и Крыськив). В предстоящем поединке своим партнерам не сможет помочь дисквалифицированный Артем Бондаренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.