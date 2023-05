Источник: контракт с Ребровым подписан

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вскоре новым главным тренером сборной Украины станет 48-летний Сергей Ребров.

«Соглашение подписано», – написал Романо в своем Твиттере.

Как известно, остается меньше месяца до стартовых матчей сборной Украины в квалификации чемпионата Европы 2024 года, а она до сих пор не имеет главного тренера.

Ранее сообщалось, что у Реброва есть два варианта продолжения своей тренерской карьеры.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. 🇺🇦🤝🏻 #Ukraine



After discussions with Slaven Bilić, the plan is to proceed with Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt