Источник: контракт с Ребровым подписан

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вскоре новым главным тренером сборной Украины станет 48-летний Сергей Ребров.

«Соглашение подписано», – написал Романо в своем Твиттере.

Как известно, остается меньше месяца до стартовых матчей сборной Украины в квалификации чемпионата Европы 2024 года, а она до сих пор не имеет главного тренера.

Ранее сообщалось, что у Реброва есть два варианта продолжения своей тренерской карьеры.