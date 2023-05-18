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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 05:46 | Обновлено 18 мая 2023, 05:51
3125
1

Источник: контракт с Ребровым подписан

Тренер и УАФ достигли соглашения

18 мая 2023, 05:46 | Обновлено 18 мая 2023, 05:51
3125
1
Источник: контракт с Ребровым подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что вскоре новым главным тренером сборной Украины станет 48-летний Сергей Ребров.

«Соглашение подписано», – написал Романо в своем Твиттере.

Как известно, остается меньше месяца до стартовых матчей сборной Украины в квалификации чемпионата Европы 2024 года, а она до сих пор не имеет главного тренера.

Ранее сообщалось, что у Реброва есть два варианта продолжения своей тренерской карьеры.

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Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Twitter
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Комментарии 1
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SportsMan
А если не подписан (не первый раз пишут одно, а оказывается другое), согласен со статусом балабола, которому больше никто не будет верить? Когда уже этих инсайдеров будут заставлять как-то отвечать за свои слова?
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