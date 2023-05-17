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Лига чемпионов
17 мая 2023, 23:20 |
1890
0

Манчестер Сити – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

17 мая 2023, 23:20 |
1890
0
Манчестер Сити – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити – Реал – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Бернарду Силва, 23, 37

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 23 мин.

ГОЛ! 2:0 Бернарду Силва, 37 мин.

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Источник Sport.ua
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