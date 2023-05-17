Лига чемпионов17 мая 2023, 23:20 |
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Манчестер Сити – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
17 мая 2023, 23:20 |
1890
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В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Манчестер Сити – Реал – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Бернарду Силва, 23, 37
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 23 мин.
ГОЛ! 2:0 Бернарду Силва, 37 мин.
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