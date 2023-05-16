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Лига чемпионов
16 мая 2023, 22:14 | Обновлено 16 мая 2023, 22:21
162
0

Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов

16 мая 2023, 22:14 | Обновлено 16 мая 2023, 22:21
162
0
Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.

Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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