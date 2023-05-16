Лига чемпионов16 мая 2023, 22:14 | Обновлено 16 мая 2023, 22:21
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Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов
16 мая 2023, 22:14 | Обновлено 16 мая 2023, 22:21
162
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Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.
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Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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