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16 мая 2023, 20:50 | Обновлено 16 мая 2023, 20:53
1878
0

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол с собственных ворот на 90+2

«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными и суперголом голкипера

16 мая 2023, 20:50 | Обновлено 16 мая 2023, 20:53
1878
0
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол с собственных ворот на 90+2
Screenshot

В ночь на 15 мая состоялся ответный матч 1/2 финала плей-офф Лига де Экспансьон (чемпионат Мексики) между клубами «Селая» и «Атлетико» Морелия.

Первый поединок завершился со счетом 1:1, поэтому победитель определился именно во второй встречи. Игру выиграли гости из Морелии – 3:1.

На 90+2-й минуте при счете 1:2 в пользу «Атлетико», игроки «Селаи» пытались отыграться и на один из последних моментов, а точнее на розыгрыш штрафного, подключился и их голкипер. Именно вратарь хозяев нанес удар головой после навеса, однако удар был прямо по центру ворот, поэтому кипер хозяев Сантьяго Рамирес уверенно зафиксировал мяч.

Он сразу же воспользовался тем, что ворота соперников были пустыми и нанес удар, после которого мяч попал точно в цель. Благодаря этому голу «Атлетико» Морелия за 4 минуты до конца поединка оторвался от «Селаи» на 2 мяча по сумме двух встреч, что уже гарантировало команде участие в финале.

Интересно, что главный арбитр матча удалил пятерых игроков за 90+6 минут: двоих у хозяев и троих у гостей.

В матче за титул чемпиона Мексики «Атлетико» Морелия сыграет с «Тапатио».

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол с собственных ворот на 90+2

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Источник Twitter
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