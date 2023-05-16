ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Ман Сити – Реал

В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.