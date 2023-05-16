Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Ман Сити – Реал
Лига чемпионов
16 мая 2023, 19:35 |
138
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Ман Сити – Реал

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

16 мая 2023, 19:35 |
138
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Ман Сити – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Первый поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

По теме:
Джейми КАРРАГЕР: «Манчестер Сити лучше, чем команда Анчелотти»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мое наследие уже уникальное»
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп Гвардиола пресс-конференция видео Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 16 мая 2023, 05:55 8
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко

Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15 мая 2023, 19:32 4
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ

Вадим Червак дисквалифицирован на 6 месяцев, но все равно привлек внимание команд из элиты Украины

Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Футбол | 16.05.2023, 11:25
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Арсенал дал Артете зеленый свет на покупку двух звездных новичков
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Футбол | 15.05.2023, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Футбол | 16.05.2023, 17:25
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
14.05.2023, 20:31 42
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
15.05.2023, 09:38 4
Бокс
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
16.05.2023, 06:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности