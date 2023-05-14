Тен Хаг превзошел успехи Моуриньо во главе Ман Юнайтед
Нидерландец проводит первый сезон во главе «красных дьяволов»
В субботу, 13 мая, в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» добился победы со счетом 2:0 над «Саутгемптоном». Этот результат позволил главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу установить новое клубное рекордное достижение, которым ранее владел Жозе Моуринью.
Победа над «святыми» стала для «Ман Юнайтед» 38-й во всех турнирах текущего сезона. Ранее ни одному наставнику в истории клуба не удавалось добиться подобного результата в своем дебютном сезоне.
Автором предыдущего достижения был португалец Жозе Моуриньо. В сезоне-2016/2017 «Манчестер Юнайтед» под его руководством выиграл 37 матчей во всех турнирах. Португальский специалист в первый год работы с «красными дьяволами» помог им завоевать три трофея – Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, а также победить в Лиге Европы.
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