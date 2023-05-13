Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

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Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

УПЛ. 26-й тур, 13 мая

Ингулец – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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