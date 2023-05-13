Украина. Премьер лига13 мая 2023, 17:10 |
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Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
13 мая 2023, 17:10 |
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В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
УПЛ. 26-й тур, 13 мая
Ингулец – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
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