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  4. Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 17:10 |
74
0

Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

13 мая 2023, 17:10 |
74
0
Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арена Львов

В субботу, 13 мая, проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

УПЛ. 26-й тур, 13 мая

Ингулец – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Источник Sport.ua
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