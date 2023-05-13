Украина. Премьер лига13 мая 2023, 15:35 |
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Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча 26-го тура УПЛ
13 мая 2023, 15:35 |
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13 мая «Динамо» Киев в 26-м туре УПЛ принимает «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат
«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политыло, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 – Ермаков, 3-я минута:
0:2 – Демченко, 11-я минута:
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