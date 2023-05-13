Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 15:35 |
1686
0

Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча 26-го тура УПЛ

13 мая 2023, 15:35 |
1686
0
Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

13 мая «Динамо» Киев в 26-м туре УПЛ принимает «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат

«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политыло, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Ермаков, 3-я минута:

0:2 – Демченко, 11-я минута:

По теме:
ВИДЕО. Самая титулованная команда Украины Динамо празднует 96-летие
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Черноморец шокировал Динамо двумя голами за 11 минут
Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Футбол | 13 мая 2023, 08:52 6
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»

Экс-игрок «Динамо» призывает соотечественников бежать из россии

Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Война | 13 мая 2023, 12:25 28
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем

Шевченко с сербским теннисистом сидели рядом на миланском дерби

Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Футбол | 13.05.2023, 14:11
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Коринтианс объявил, что Жуниор Мораес больше не будет играть за клуб
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
11.05.2023, 11:45 29
Футбол
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
12.05.2023, 09:22 4
Футбол
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 58
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
12.05.2023, 21:25 18
Теннис
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности