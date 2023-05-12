Лига чемпионов12 мая 2023, 16:10 |
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УЕФА опровергла перенос финала Лиги чемпионов-2023
Решающий матч пройдет в Стамбуле
12 мая 2023, 16:10 |
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УЕФА выступил с официальным заявлением, в котором опроверг возможный перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон из-за возможных протестов в Турции после президентских выборов:
«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу».
Финал ЛЧ-2023 запланирован на субботу, 10 июня.
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