Базель добился исторического результата для швейцарского футболу

Клуб «Базель» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 2:1 обыграл на выезде «Фиорентину».

Подопечные Хайко Фогеля стали первой командой из Швейцарии, начиная с сезона-1977/1978, которая одержала победу в полуфинальном поединке евротурнира.

45 лет назад «Грасхоппер» в полуфинале Кубка УЕФА побеждал «Бастию».

Кроме того, до победы «Базеля» во Флоренции швейцарские команды проиграли все пять гостевых еврокубковых полуфинальных матчей в истории.