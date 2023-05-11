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Лига Европы
11 мая 2023, 22:14 | Обновлено 11 мая 2023, 22:27
76
0

Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы

11 мая 2023, 22:14 | Обновлено 11 мая 2023, 22:27
76
0
Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.

Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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