Лига Европы11 мая 2023, 22:14 | Обновлено 11 мая 2023, 22:27
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Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы
11 мая 2023, 22:14 | Обновлено 11 мая 2023, 22:27
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11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка – в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей
Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.
Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.
Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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