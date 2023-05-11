11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встречается с «Севильей».

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Старт поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.

Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Ювентус – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)