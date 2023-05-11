Сборные Украины по пляжному футболу узнали соперников по Евроиграм

Стали известны соперники мужской и женской сборных Украины по пляжному футболу в групповом турнире Европейских игр-2023.

Мужская команда попала в компанию к сборным Швейцарии, Италии и Молдовы. Женскую команду Украины на групповом этапе ждут встречи с Испанией и Италией. По две лучшие команды из каждой группы получат путевки в полуфинал.

И мужской, и женский турниры по пляжному футболу на Европейских играх 2023 года состоятся с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.