Лига чемпионов10 мая 2023, 23:05 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
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Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
10 мая 2023, 23:05 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
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В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».
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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Джеко и Мхитарян шокировали «Милан» в дебюте полуфинала ЛЧ – 2:0 в пользу нерадзурри.
ГОЛ! 0:1. Эдин Джеко, 8 мин.
ГОЛ! 2:0. Генріх Мхітарян, 11 мин.
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