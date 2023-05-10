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  4. Цуренко в Риме обыграла Свитолину
WTA
10 мая 2023, 18:10 | Обновлено 10 мая 2023, 18:20
1196
4

Цуренко в Риме обыграла Свитолину

Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии

10 мая 2023, 18:10 | Обновлено 10 мая 2023, 18:20
1196
4
Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).

Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграл друг у друга по два матча.

WTA Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 6:3

Цуренко, обыграв Свитолину, во втором круге сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.

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Леся Цуренко Элина Свитолина WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Цікавий матч на повільному грунті двох комбінаційних тенісисток. Хоч Еліна порівняно зі своїми останніми іграми рухалась трохи краще, але з відчуттям корту все ті ж проблеми. Леся конвертувала свою перевагу в техніці у перемогу. Цікаво, що вона зі своєю дитячою потужністю на повільному покритті перевершила Еліну за кількістю вінерсів. 
Далі Пера, яку теж цілком можна перемагати, особливо, якщо задовбати її змінами ритму, що Леся прекрасно вміє. В будь-якому випадку, це стеля можливостей Лесі, адже у третьому колі Свьонтек.
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+8
dudigo78
При всій повазі, але це не теніс у виконанні обох. Рівень друга-третя сотня, а може і нижче. Кров з очей, а не гра
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