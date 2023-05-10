Цуренко в Риме обыграла Свитолину

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).

Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграл друг у друга по два матча.

WTA Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 6:3

Цуренко, обыграв Свитолину, во втором круге сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.