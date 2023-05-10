Агуэро выразил недоумением одним решением Гвардиолы в матче с Реалом

Бывший нападающий клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что не понял одного решения Пепа Гвардиолы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).

«Чего я не понимаю, так это почему он не выпустил Хулиана Альвареса. Меня это удивляет, но это Пеп.

Если бы это зависело от меня, я бы играл с Хулианом почти в каждом матче, потому что нам нужно, чтобы он был активным и чтобы у него была искра», – заявил Агуэро.

Напомним, ответную игру полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Реал» проведут в Англии 17 мая.