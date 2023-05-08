ВИДЕО. Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной

В матче 34-го тура Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Виктор Осимхен на 74-й минуте с пенальти.

Команда Лучано Спаллетти досрочно завоевала чемпионский титул (83 очка). «Фиорентина» имеет 46 балла (8-я позиция).

В других матчах игрового дня «Верона» победила «Лечче» (1:0), «Торино» не смог обыграть «Монцу» (1:1).

Серия А. 34-й тур, 7 мая

Наполи – Фиорентина – 1:0

Гол: Осимхен, 74 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 74 мин (пен)

Лечче – Верона – 0:1

Гол: Нгонге, 71

Торино – Монца – 1:1

Голы: Санабрия, 46 – Капрари, 86