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08 мая 2023, 01:55 | Обновлено 08 мая 2023, 02:25
48
0

ВИДЕО. Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной

«Верона» обыграла «Лечче», «Торино» не смог обыграть «Монцу»

08 мая 2023, 01:55 | Обновлено 08 мая 2023, 02:25
48
0
ВИДЕО. Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Виктор Осимхен на 74-й минуте с пенальти.

Команда Лучано Спаллетти досрочно завоевала чемпионский титул (83 очка). «Фиорентина» имеет 46 балла (8-я позиция).

В других матчах игрового дня «Верона» победила «Лечче» (1:0), «Торино» не смог обыграть «Монцу» (1:1).

Серия А. 34-й тур, 7 мая

Наполи – Фиорентина – 1:0

Гол: Осимхен, 74 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 74 мин (пен)

Лечче – Верона – 0:1

Гол: Нгонге, 71

Торино – Монца – 1:1

Голы: Санабрия, 46 – Капрари, 86

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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