60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» (0:2).

Голы для лондонского клуба забили Мартин Эдегор и Фабиан Шер (автогол).

Украинец Александр Зинченко вышел в старте у канониров и был заменен на 61-й минуте.

Арсенал набрал 81 очко (второе место). У Ман Сити есть 82 балла и игра в запасе.

АПЛ. 35-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:2

Гол: Эдегор, 14, Шер, 71 (автогол)

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 82), Бруно Гимараэс, Уиллок (Сен-Максимен, 78), Мерфи (Альмирон, 65), Жоэлинтон (Андерсон, 81), Уилсон (Гордон, 78), Исак.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко (Тирни, 61), Джака, Жоржиньо, Эдегор (Партей, 80), Сака (Нелсон, 87), Мартинелли (Троссард, 80), Габриэл Жезус (Нкетиа, 87).

Предупреждения: Берн, 73, Шер, 90+6 – Нкетиа, 90+6.