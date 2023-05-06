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Англия
06 мая 2023, 20:46 |
460
0

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 мая в 18:30 по Киеву

06 мая 2023, 20:46 |
460
0
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».

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Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед».

Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.

Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник Sport.ua
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