ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера. Зачем?

Во время матча 31-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Кельном» (1:2) фанаты провели нестандартную акцию протеста, забросав поле теннисными мячами.

Это произошло в начале второго тайма. На некоторое время игра была приостановлена. Затем сотрудники стадиона убрали с поля все теннисные мячи, и матч продолжился.

Как оказалось, таким образом болельщики «Кельна» выразили протест против переноса этой встречи на пятницу.

ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера