Испания04 мая 2023, 22:12 | Обновлено 04 мая 2023, 22:13
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Экс-звезда Барселоны может стать спортивным директором клуб
Деку может заменить Матеу Алемани
04 мая 2023, 22:12 | Обновлено 04 мая 2023, 22:13
762
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«Барселона» сейчас занята поисками нового спортивного директора после того, как Матеу Алемани перешел в «Астон Виллу».
По информации ESPN, на эту должность рассматривается бывший полузащитник «Барселоны» Деку. 45-летний португалец после завершения карьеры стал агентом, и работает в том числе с вингером «Барселоны» Рафиньей, и имеет хорошие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.
В качестве игрока Деку выступал за «Барселону» в 2004 – 2008 годах, и в 2006 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.
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Комментарии 2
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А якраз це серце, наскільки пам'ятаю, аж ніяк не вирізнялось благородством.
Ну понеслась, барселоновські серця....
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