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Испания
04 мая 2023, 22:12 | Обновлено 04 мая 2023, 22:13
762
2

Экс-звезда Барселоны может стать спортивным директором клуб

Деку может заменить Матеу Алемани

04 мая 2023, 22:12 | Обновлено 04 мая 2023, 22:13
762
2
Экс-звезда Барселоны может стать спортивным директором клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

«Барселона» сейчас занята поисками нового спортивного директора после того, как Матеу Алемани перешел в «Астон Виллу».

По информации ESPN, на эту должность рассматривается бывший полузащитник «Барселоны» Деку. 45-летний португалец после завершения карьеры стал агентом, и работает в том числе с вингером «Барселоны» Рафиньей, и имеет хорошие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

В качестве игрока Деку выступал за «Барселону» в 2004 – 2008 годах, и в 2006 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.

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Барселона Матеу Алемани Деку
Источник ESPN
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Комментарии 2
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luceorius
 А якраз це серце, наскільки пам'ятаю, аж ніяк не вирізнялось благородством.
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Український Крим
Ну понеслась, барселоновські серця....
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