Украина. Премьер лига04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 18:33
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Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной трегови
Команды отыграли 81 минуту
04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 18:33
10740
5
Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и киевским «Динамо», который проходит в эти минуты в Полтаве, приостановлен.
Причина – воздушная тревога в Полтаве и области.
Игра остановлена на 81-й минуте. Счет в поединке – 2:1 в пользу «Динамо».
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».
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Комментарии 5
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Игроки Динамо так прыгали на поле, что началось землетрясение. Временное явление.
Играть надо Ужгороде и Минае! Чем ближе к лету, тем чаще будут эти тревоги на левом берегу Днепра. Неужели УАФ не следит за ситуацией?
Сподіваюсь, ця вимушена пауза піде на користь Ворскли!
Після тривоги вийде арбірт матчу минай-шахтар, і зразу свисне на центр поля.
Чего остановили! Там все равно бомбоубежища нет!
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