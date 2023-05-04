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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 18:33
10740
5

Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной трегови

Команды отыграли 81 минуту

04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 18:33
10740
5
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной трегови
УПЛ

Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и киевским «Динамо», который проходит в эти минуты в Полтаве, приостановлен.

Причина – воздушная тревога в Полтаве и области.

Игра остановлена на 81-й минуте. Счет в поединке – 2:1 в пользу «Динамо».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо воздушная тревога прерванные матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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vladsosnov8439
Игроки Динамо так прыгали на поле, что началось землетрясение. Временное явление. 
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-2
Old T
Играть надо Ужгороде и Минае!  Чем ближе к лету, тем чаще будут эти тревоги на левом берегу Днепра.  Неужели УАФ не следит за ситуацией?
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-3
Злий Глобинець
Сподіваюсь, ця вимушена пауза піде на користь Ворскли!
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-3
Izz
Після тривоги вийде арбірт матчу минай-шахтар, і зразу свисне на центр поля.
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-7
Иван Гончар
Чего остановили! Там все равно бомбоубежища нет!
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-7
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