Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной трегови

Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и киевским «Динамо», который проходит в эти минуты в Полтаве, приостановлен.

Причина – воздушная тревога в Полтаве и области.

Игра остановлена на 81-й минуте. Счет в поединке – 2:1 в пользу «Динамо».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».