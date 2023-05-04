Украина. Первая лига04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 16:53
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Игра Ворскла – Динамо прервана
Команды отыграли 81 минуту
04 мая 2023, 16:44 | Обновлено 04 мая 2023, 16:53
7851
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Поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и киевским «Динамо», который проходит в эти минуты в Полтаве, приостановлен.
Причина – воздушная тревога в Полтаве и области.
Игра остановлена на 81-й минуте. Счет в поединке – 2:1 в пользу «Динамо».
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».
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Комментарии 5
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Игроки Динамо так прыгали на поле, что началось землетрясение. Временное явление.
Играть надо Ужгороде и Минае! Чем ближе к лету, тем чаще будут эти тревоги на левом берегу Днепра. Неужели УАФ не следит за ситуацией?
Сподіваюсь, ця вимушена пауза піде на користь Ворскли!
Чего остановили! Там все равно бомбоубежища нет!
Після тривоги вийде арбірт матчу минай-шахтар, і зразу свисне на центр поля.
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