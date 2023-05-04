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  4. Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 13:24
419
0

Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес

Харьковскую команду подвел защитник Евгений Ткачук

04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 13:24
419
0
Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес
ФК Металлист 1925. Евгений Ткачук

На 6-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» – «Рух», который в эти минуты проходит в Киеве, номинальные хозяева поля остались вдесятером.

Арбитр поединка Виталий Романов за фол последней надежды против львовянина Юрия Климчука удалил с поля защитника «Металлиста 1925» Евгения Ткачука.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».

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Евгений Ткачук Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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