Украина. Премьер лига04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 13:24
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Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес
Харьковскую команду подвел защитник Евгений Ткачук
04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 13:24
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На 6-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» – «Рух», который в эти минуты проходит в Киеве, номинальные хозяева поля остались вдесятером.
Арбитр поединка Виталий Романов за фол последней надежды против львовянина Юрия Климчука удалил с поля защитника «Металлиста 1925» Евгения Ткачука.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».
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