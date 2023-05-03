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  4. Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 21:25 | Обновлено 03 мая 2023, 21:54
2855
26

Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным

Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ

03 мая 2023, 21:25 | Обновлено 03 мая 2023, 21:54
2855
26
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко намекнул в посте в Facebook, что матч 24-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Металлистом» (5:0) мог носить договорной характер:

«Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали большой резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче «Шахтер» – «Минай» не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата.

В свою очередь, поединок «Днепр-1» – «Металлист» привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче!

Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом турнире! P.S. Контроль за Fair Play – не только в УПЛ, но и в других лигах тоже!»

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Комментарии 26
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Алекс Морган
Скотобаза московсько-ахметовська руде мудило спочатку здав Донбас і пустив в Україну велику кров, тепер вбиває український футбол
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+9
Remark
Кто ставил на матч Днепра в лайве!? Прекратили ставки принимать по матчу!? Или этот балабол лапшу на уши вешает?
Лучшая защита - это нападение. Чтобы перекрыть выпды в сторону купленного (ошибочного/не квалификацированного) судейства в матче Шахтера придумали легенду про движение ставок в матче Днепра. Потом, когда утихнит шумиха вокруг судьи Шахтера, они скажут: да, движения в ставках были, начали чуть больше ставить, но признаков договорного матча не найдено. Это тупо простой ход отвлечения внимания или как говорят - перевести основную силу удара в другую плоскость.
Я бы на месте команд снялся с чемпа и пусть Шахтер сам с собой играет и каждый год золотые медальки получает.
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+9
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Taste The World
Це тiпа запасний варiант, якщо купленi судєйки не зможуть кротiв витягти, то ДД просто дисквалiфiкують. А що, зручно. I вже на 100% хазяїну вгодиш
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+8
avk2307
А  матч Шахтер М1925  павелкине вніманіє якось пропустило. Тай з Минаєм перша гра дуже схожа на договорняк....
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+7
VBOLYUVALNIK
І він ще досі не сидить?
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+6
Ретро Футбол
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+6
serg1508
FP приПавелко в УПЛ?
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+6
Al1515
Тогда все матчи кротов с ильичевцем можно было называть договорняком потому что у них был один хозяин Ахметов 
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+5
FunnyCat_____
донецкие поняли что в честной борьбе им чемпионство не получить, и подключают весь возможный ресурс своих шестерок 
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+5
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Al1515
Кому как не Павелко говорить о договорняках .Вспомните пару лет назад матч Минвй Шахтер где запретили делать ставки на 0 4 .Никакого расследования не было ибо Павелко именно этот договорняк организовал 
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+4
Ретро Футбол
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+3
Taste The World
Кажуть, що риже стерво профiнансувало операцiю когось з родини Балакiна i цей тепер вiдпрацьовує в хазяїна
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+1
VAR
А защищать договорняк чистой воды  вылезли только те кто любит шубами арбитров стимулировать 
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0
Taste The World
Комiтет чесної гри в УАФ. УАФ i чесна гра   
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0
VAR
Не зря крыса Красников у шубкисов работал , шубы договорняки  у таких как они в крови 
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-1
Calm
Ні, не договірний 
Був би договірний - всі б м‘ячі забив би долбік
Ответить
-1
VAR
Был шубкис известный на весь мир ,теперь Красников снова задело взялся с коломойшей 
Выгнать эти два клуба из чемпионата пока не поздно 
Ответить
-9
VAR
Нужно позвонить шубкисами и узнать ,вот они точно знают как договорняки проводить и арбитрам на зиму теплые вещи дарить 
Ответить
-9
VAR
Сейчас любители шубы заносить будут ныть 
Они же знают где договорняки,а где нет ,их президент шубкис в этом профи 
Ответить
-9
VAR
Пора с  этой шайкой лейкой договорной  Красников-Коломойша заканчивать 
А минусовых с чемпионата выгонять ,а то скоро будут шубы заносить в комнату арбитров в еврокубках 
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-12
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