Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко намекнул в посте в Facebook, что матч 24-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Металлистом» (5:0) мог носить договорной характер:
«Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали большой резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче «Шахтер» – «Минай» не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата.
В свою очередь, поединок «Днепр-1» – «Металлист» привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче!
Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом турнире! P.S. Контроль за Fair Play – не только в УПЛ, но и в других лигах тоже!»
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Фанаты недовольны решением игрока и нынешним сезоном
Такое обещение сделал президент клуба
Лучшая защита - это нападение. Чтобы перекрыть выпды в сторону купленного (ошибочного/не квалификацированного) судейства в матче Шахтера придумали легенду про движение ставок в матче Днепра. Потом, когда утихнит шумиха вокруг судьи Шахтера, они скажут: да, движения в ставках были, начали чуть больше ставить, но признаков договорного матча не найдено. Это тупо простой ход отвлечения внимания или как говорят - перевести основную силу удара в другую плоскость.
Я бы на месте команд снялся с чемпа и пусть Шахтер сам с собой играет и каждый год золотые медальки получает.
Був би договірний - всі б м‘ячі забив би долбік
Выгнать эти два клуба из чемпионата пока не поздно
Они же знают где договорняки,а где нет ,их президент шубкис в этом профи
А минусовых с чемпионата выгонять ,а то скоро будут шубы заносить в комнату арбитров в еврокубках