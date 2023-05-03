Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным

Президент УАФ Андрей Павелко намекнул в посте в Facebook, что матч 24-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Металлистом» (5:0) мог носить договорной характер:

«Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали большой резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче «Шахтер» – «Минай» не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата.

В свою очередь, поединок «Днепр-1» – «Металлист» привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче!

Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом турнире! P.S. Контроль за Fair Play – не только в УПЛ, но и в других лигах тоже!»