Англия02 мая 2023, 01:20 | Обновлено 02 мая 2023, 01:37
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
Важные события во всех видах спорта
02 мая 2023, 01:20 | Обновлено 02 мая 2023, 01:37
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Во вторник, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Арсенал – Челси
20:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид
20:30 Барселона – Осасуна
ТЕННИС
12:00 Элина Свитолина – Деспина Папамихаил
ХОККЕЙ
Италия – Польша
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