СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля

Во вторник, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Челси

1.65 – 4.34 – 5.60

20:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

2.75 – 3.50 – 2.73

20:30 Барселона – Осасуна

1.20 – 7.90 – 18.00

ТЕННИС

12:00 Элина Свитолина – Деспина Папамихаил

1.10 – 7.00

ХОККЕЙ

Италия – Польша

3.05 – 4.30 – 1.95