Италия30 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
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Милик не реализовал пенальти. Ювентус не смел обыграть Болонью
Во втором тайме Аркадиуш Милик исправился и сравнял счет
30 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
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В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.
У хозяев отличился Рикардо Орсолини (с пенальти). А у туринцев Аркадиуш Милик не забил пенальти в первом тайме, но второй 45-минутке сумел исправиться и сравнял счет с игры
«Ювентус» входит в топ-3 (60 очков), «Болонья» идет на 8-й позиции (45 очков)
Серия А. 32-й тур, 30 апреля
Болонья – Ювентус – 1:1
Голы: Орсолини, 10 (пен) – Милик, 60
Нереализованный пенальти: Милик, 31
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