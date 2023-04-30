Милик не реализовал пенальти. Ювентус не смел обыграть Болонью

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

У хозяев отличился Рикардо Орсолини (с пенальти). А у туринцев Аркадиуш Милик не забил пенальти в первом тайме, но второй 45-минутке сумел исправиться и сравнял счет с игры

«Ювентус» входит в топ-3 (60 очков), «Болонья» идет на 8-й позиции (45 очков)

Серия А. 32-й тур, 30 апреля

Болонья – Ювентус – 1:1

Голы: Орсолини, 10 (пен) – Милик, 60

Нереализованный пенальти: Милик, 31