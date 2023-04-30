КЛОПП: Какая игра! Диогу Жота нас спас. А я был наказан, немедленная карма

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал драматическую победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в матче 24-го тура АПЛ:

«В первом тайме за долгое время это был лучший футбол, которую мы демонстрировали. Первый тайм был хорошим, мы пропустили гол, но это был первый раз, когда мы не отработали в защите. Проблема в том, что шпоры не меняются вообще – они идут в контратаки даже при счете 1:3. Они просто защищаются, контратакуют и получают стандартные положения, и это усложняет ситуацию.

Нам все сошло с рук благодаря Диогу Жоте, это сделало матч зрелищным, и все разошлись я по домам в восторге. Но я тренер команды, поэтому надо говорить и о неудачаных моментах. Через 3 дня мы должны стать лучше. У них была оборонительная установка на матч, но то, как мы начали игру, было блестящим. Все было супер. Все было почти идеально, но, похоже, это повело нас по ложному пути.

Рефери Пол Тирни? Как он не зафиксировал фол на Мохамеде Салахе? [перед третьим голом «шпор»] У нас уже есть история с Полом Тирни, я реально не знаю, что он имеет против нас. Я спрашивал, он сказал, что никаких проблем, но это не может быть правдой. Я не понимаю. В Англии никто не должен разъяснять эти ситуации, это действительно сложно и трудно понять. Мое празднование было излишним, и наказание справедливо, но то, что он сказал мне, доставая желтую карточку, никуда не годится».

Это был суперстарт в матч, выдающееся начало игры. Лучший результат во всех аспектах футбола. Как мы играли, как мы прессинговали, как мы контрпрессинговали, как мы защищались, как мы реагировали. 3:0, вау, какая игра!

Вторая половина игры была открытой, потому что соперник начал верить в себя. Мы открыли им дверь, и, похоже, мы тоже немного подтолкнули их. Мы дали им спасательный круг, и поэтому все это произошло. Второй гол они забили такой, которого не должно было быть. Третий гол, стандарт на 90+3-й минуте, это всегда сложно. Таких стандартов хочется избегать. Но, слава Богу, Диогу Жота спас нас.

Моя травма во время празднования гола Жоты? Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Может быть, это приводящая мышца, но я был наказан (за излишние эмоции). Немедленная карма. Но не говорил ничего плохого. Подколенное сухожилие или какая-то другая мышца отказала в тот момент. Это справедливо. Кроме этой травмы, все в порядке.

Сможет ли «Ливерпуль» выйти в Лигу чемпионов? Конечно, нет. Если «Ман Юнайтед» и «Ньюкасл» выиграют все матчи, то как мы сможем туда попасть? А вот если они начнут проигрывать, тогда мы будем близко.

«Брайтон» провел в этот уик-энд один из лучших матчей, которые я когда-либо видел в жизни. Надо сказать, Роберто де Дзерби, вау! Они отстают от нас с двумя играми в запасе. «Астон Вилла» развивается, они тоже позади нас недалеко».